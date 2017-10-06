Сборной Эстонии по футболу осталось провести два матча отборочного турнира ЧМ-2018: с Гибралтаром в гостях и с Боснией и Герцеговиной дома. С футбольным экспертом Андреем Степановым поделимся ожиданиями от этих поединков и подведем предварительные итоги квалификации. Также в передаче прозвучат комментарии главного тренера и игроков национальной команды.

Ведущий – Андриан Череменин.