В 2007 году вратарь "Левадии" Артур Котенко, трижды в составе таллиннцев становившийся как чемпионом Эстонии, так и обладателем кубка, отправился покорять футбольный мир. Добрался до Норвегии, побывал на Кипре, в Азербайджане и Финляндии. А последние 4 сезона провел в Беларуси, где выиграл кубок, стал серебряным и дважды бронзовым призером национального первенства. И вот, спустя 10 лет, голкипер, на счету которого 27 матчей за сборную Эстонии, вернулся на родину. В стартующем сезоне Артур Котенко будет защищать ворота нарвского "Транса".

О времени, проведенном в Беларуси, о сборной Эстонии, о "Трансе", о планах на будущее – в большом интервью с Артуром Котенко.

Ведущий – Андриан Череменин.