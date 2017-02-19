Зимой мастера уличного спорта соревнуются под крышей. 25 февраля в Таллинне пройдет Открытый кубок Ласнамяэ по воркаут-баттлам. В программе: поединки один на один, силовое двоеборье, показательное выступление зарубежных "звезд" и конкурсы для зрителей.

Обо всем подробно расскажет организатор соревнований, руководитель Федерации уличного спорта Эстонии Данила Кузнецов.

Ведущий – Андриан Череменин.