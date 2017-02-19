Спортклуб
Воркаут-баттлы: Открытый кубок Ласнамяэ. “Спортклуб” в 17:05.
Зимой мастера уличного спорта соревнуются под крышей. 25 февраля в Таллинне пройдет Открытый кубок Ласнамяэ по воркаут-баттлам. В программе: поединки один на один, силовое двоеборье, показательное выступление зарубежных "звезд" и конкурсы для зрителей.
Обо всем подробно расскажет организатор соревнований, руководитель Федерации уличного спорта Эстонии Данила Кузнецов.
Ведущий – Андриан Череменин.
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