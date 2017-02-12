Клубы футбольной "Премиум лиги", завершающие подготовку к новому сезону, то и дело информируют о подписании контракта с очередным новичком. Речь не обязательно идет о футболистах. Так, чемпион Эстонии "FCI Tallinn" ("Инфонет") объявил о приглашении в свои ряды тренера по физподготовке, уроженца Украины Евгения Стукалова. Узнаем, чем конкретно будет заниматься специалист в ласнамяэском клубе.

Ведущий – Андриан Череменин.