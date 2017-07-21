Кирилл Кочегаров стал третьим на Ironman UK. Полузащитник Илья Антонов подписал контракт с клубом "Рудар". Фестиваль уличного баскетбола в Маарду. "Спортклуб" в 16:05.

Триатлонист Кирилл Кочегаров стал третьим на престижном соревновании Ironman UK в британском Болтоне, практически гарантировав себе путевку на октябрьский Чемпионат мира на Гавайях.

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Илья Антонов подписал контракт с клубом "Рудар" из высшей лиги чемпионата Словении.

В Маарду в рамках дней города впервые пройдет фестиваль уличного баскетбола.

Ведущий – Андриан Череменин.