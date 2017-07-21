Спортклуб
Кирилл Кочегаров стал третьим на Ironman UK. Полузащитник Илья Антонов подписал контракт с клубом "Рудар". Фестиваль уличного баскетбола в Маарду. "Спортклуб" в 16:05.
Триатлонист Кирилл Кочегаров стал третьим на престижном соревновании Ironman UK в британском Болтоне, практически гарантировав себе путевку на октябрьский Чемпионат мира на Гавайях.
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Илья Антонов подписал контракт с клубом "Рудар" из высшей лиги чемпионата Словении.
В Маарду в рамках дней города впервые пройдет фестиваль уличного баскетбола.
Ведущий – Андриан Череменин.
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