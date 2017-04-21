Спортклуб
Футзал: итоги любительского сезона в Таллинне. VII благотворительный футбольный турнир Diplomat cup-2017. Очередной этап кубка мира по спортивным танцам в Пирита. "Спортклуб" в 16:05.
Завершился любительский футзальный сезон в Таллинне. Триумфатором "Грандлиги" стала команда "Копли Сити". В гостях у "Спортклуба" – организатор турнира Рамиль Рязапов и предводитель коплисцев Денис Николаев.
Грядет VII благотворительный футбольный турнир Diplomat cup-2017. Все собранные средства будут переданы на нужды Хаапсалуского детского дома. Подробности – у Юрия Чурилкина.
В Пирита пройдет очередной этап кубка мира по спортивным танцам для Сениоров всех возрастных категорий.
Ведущий – Андриан Череменин.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!