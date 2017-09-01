В четверг и воскресенье сборная Эстонии по футболу проводит два очередных матча отборочного турнира Чемпионата мира-2018 с Грецией в Афинах и с Кипром в Таллинне. Между двумя поединками ведущий "Спортклуба" Андриан Череменин пригласил в студию комментаторов матчей на телеканале ETV+ Игоря Савельева и Алексея Маргиева, чтобы проанализировать прошедшую игру и дать прогноз на будущую.