Крупнейший в Европе молодежный турнир по борьбе Tallinn Open. Таллиннский футзал: финал Кубка Грандлиги. Чемпионат Эстонии по стандартным танцам. "Спортклуб" в 16:05.

С пятницы по воскресенье во дворце Saku Suurhall проходит крупнейший в Европе молодежный турнир по борьбе Tallinn Open, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Кристьяна Палусалу. В гостях у "Спортклуба" – президент Союза борьбы Эстонии Яанус Паэвяли.

В таллиннском любительском футзале – пора решающих поединков. В финале Кубка Грандлиги сразятся команды Whiteliners и Kopli City. Ожиданиями от матча поделятся представители обоих коллективов.

В Юри прошел Чемпионат Эстонии по стандартным танцам. В нем приняла участие и наша коллега – Наталья Савельева.

Ведущий – Андриан Череменин.