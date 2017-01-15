Что представляет собой детский хоккей в Эстонии? С какими проблемами в первую очередь сталкиваются энтузиасты этого вида спорта? Интервью с тренером таллиннского ХК "Торнадо" Геннадием Коробовым.

15 января отмечается Всемирный день снега, он же Международный день зимних видов спорта. В связи с этим пообщаемся с выдающимся в прошлом лыжником Яаком Маэ, в настоящее время возглавляющим оргкомитет этапа Кубка мира в Отепя.

Ведущий – Андриан Череменин.