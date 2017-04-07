Всемирный день настольного тенниса. Олимпийские игры 2018: НХЛ не участвует. Благотворительный забег LOVERUN. “Спортклуб” в 16:05.

6 апреля отмечался Всемирный день настольного тенниса. О празднике и этом виде спорте в Эстонии поговорим с членом правления профильного союза.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на этой неделе официально объявила, что ее игроки не выступят на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Узнаем мнение экспертов.

В воскресенье в Таллинне пройдет благотворительный забег LOVERUN.

Ведущий – Андриан Череменин.