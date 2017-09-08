Narva United FC: о специфике работы любительского клуба, секрете высокой посещаемости на матчах, сотрудничестве с "Трансом", еврокубковом опыте, ожиданиях от нового сезона и многом другом. "Спортклуб" в 16:05.

Чемпион Эстонии по футзалу-2016/17 Narva United FC дебютировал в Кубке УЕФА и готовится к новому сезону, до старта которого осталось полтора месяца. О специфике работы любительского клуба, секрете высокой посещаемости на матчах, сотрудничестве с "Трансом", еврокубковом опыте, ожиданиях от нового сезона и многом другом – в большом интервью с руководителем Narva United FC Александром Дмитриевым.

Ведущий – Андриан Череменин.