О легионерах эстонской футбольной "Премиум лиги". Белорусский нападающий Дмитрий Ковб и российский полузащитник Артур Валикаев. "Спортклуб" в 16:05.

В текущем сезоне в составе команд эстонской футбольной "Премиум лиги" помимо уроженцев Эстонии на поле выходят игроки из России, Хорватии, Италии, Камеруна, Грузии, Франции, Бразилии, Беларуси, Ганы, Нигерии, Казахстана и Румынии. Познакомимся с двумя из них.

О своем футбольном прошлом, путях, приведших в нашу страну, и планах на будущее расскажут белорусский нападающий нарвского "Транса", один из лучших бомбардиров лиги Дмитрий Ковб и российский полузащитник "Нымме Калью" Артур Валикаев, имеющий опыт выступления за пермский "Амкар", "Ростов" и московский "Спартак".

Ведущий – Андриан Череменин.