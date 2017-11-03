В любительском футболе межсезонья не бывает. Этап кубка страны по циклокроссу в Нарве. "Спортклуб" в 16:05.

В любительском футболе межсезонья не бывает. Подведем итоги недавно завершившегося сезона "Грандлиги" по мини-футболу и расскажем об уже стартовавших футзальных баталиях. В гостях у "Спортклуба" представители триумфатора летнего сезона ФК "Докер" Владислав Иванов и Александр Калинин, а также руководитель "Грандлиги" Рамиль Рязапов.

В субботу Нарва примет этап кубка страны по циклокроссу. О своем участии в соревнованиях объявил один из сильнейших профессиональных эстонских велогонщиков Рейн Таарамяэ.

Ведущий – Андриан Череменин.