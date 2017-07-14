Гран-при по кросс-кантри в Нарве. Специалист о том, как правильно бегать. "Спортклуб" в 16:05.

В нарвском парке Яккекюла прошел гран-при по олимпийскому виду маунтинбайка — кросс-кантри. С будущего года это соревнование станет одним из восьми этапов общеэстонской серии для профессионалов и любителей.

Как правильно бегать? С чего начинать? Какую экипировку использовать? Как минимизировать риски для здоровья? Советами поделится специалист.

Ведущий – Андриан Череменин.