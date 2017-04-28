Спортклуб
Ironman Texas: Кирилл Кочегаров об итогах гонки. Чемпионками Эстонии по гандболу стали девушки команды "Ревал-Спорт/Падизе/Ласнамяэ". Седьмой сезон вечера боевых единоборств "Nr. 1 Fight Show". "Спортклуб" 16:05.
Кирилл Кочегаров вошел в историю, став первым эстонским триатлонистом, преодолевшим классическую дистанцию быстрее, чем за восемь часов. Итоги гонки Ironman Texas подведет сам спортсмен.
Чемпионками Эстонии по гандболу стали девушки команды "Ревал-Спорт/Падизе/Ласнамяэ". Успех подопечных прокомментирует тренер.
Приближается седьмой сезон вечера боевых единоборств "Nr. 1 Fight Show". Главный бой – Максим Воровский (Эстония) – Станислав Заниевски (Польша).
Ведущий – Андриан Череменин.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!