Ironman Texas: Кирилл Кочегаров об итогах гонки. Чемпионками Эстонии по гандболу стали девушки команды "Ревал-Спорт/Падизе/Ласнамяэ". Седьмой сезон вечера боевых единоборств "Nr. 1 Fight Show". "Спортклуб" 16:05.

Кирилл Кочегаров вошел в историю, став первым эстонским триатлонистом, преодолевшим классическую дистанцию быстрее, чем за восемь часов. Итоги гонки Ironman Texas подведет сам спортсмен.

Чемпионками Эстонии по гандболу стали девушки команды "Ревал-Спорт/Падизе/Ласнамяэ". Успех подопечных прокомментирует тренер.

Приближается седьмой сезон вечера боевых единоборств "Nr. 1 Fight Show". Главный бой – Максим Воровский (Эстония) – Станислав Заниевски (Польша).

Ведущий – Андриан Череменин.