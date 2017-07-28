Итоги "Фестиваля движения" в Нарве. Разговор о хоккее с Филиппом Шварыгиным. "Спортклуб" в 16:05.

В Нарве прошел третий "Фестиваль движения". Среди представленных видов активности – ролики, ориентирование, самокаты, танцевальная зумба, самооборона и брейк-данс. Итоги подведем с организатором, руководителем клуба "Мотус" Антоном Праткунасом.

А также разговор о хоккее с игроком клуба "Викинг" и сборной Эстонии Филиппом Шварыгиным.

Ведущий – Андриан Череменин.