150 лет со дня рождения Кандинского. О том, как создавались произведения. “Сотворение” в 21:05.

“Он называл цвет средством, влияющим прямо на душу. Говорил, что цвет – это клавиша, глаз – молоточек, а душа – многострунный рояль”, – о том, как Василий Кандинский создавал свои произведения расскажет заведующая Отделом личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Наталья Автономова.

В передаче звучит музыка А. Н. Скрябина.

Автор передачи – Тамара Калантар.