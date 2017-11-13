Шолом Алейхем!

Директор Еврейской библиотеки имени А. Кофкина Регина Пац расскажет о писателе Давиде Маркише, который приедет 3 декабря, и пригласит на его творческий вечер. Кроме того, в гостях у передачи композитор и пианист из Израиля Ави Беньямин. Мы поговорим о его жизни в Эстонии и Израиле, также Ави расскажет об удивительном инструменте – Терменвоксе.

Автор передачи – Лина Туровская.