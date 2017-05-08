День независимости Израиля. 72 годовщина Победы. Алла Якобсон о визите в общину президента ЭР Керсти Кальюлайд. Гость из Израиля – юморист Илья Аксельрод. "Шолом Алейхем!" в 19:35.

В сегодняшней передаче мы поздравляем всех с Днем независимости Израиля. Вчера в Еврейской общине отмечали 72 годовщину Победы. У нашего микрофона – член Ветеранской организации Еврейской общины Эстонии академик Ханон Барабанер. О визите в общину президента Эстонии Керсти Кальюлайд и других новостях мы узнаем от председателя общины Аллы Якобсон, а еще познакомимся с гостем из Израиля юмористом Ильей Аксельродом.

Автор передачи – Лина Туровская.