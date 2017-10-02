Шолом Алейхем!

В этом выпуске мы познакомимся с главным редактором журнала "Лехаим" и главным редактором издательства "Книжники" Барухом Гориным, который презентовал книгу "Израиль по плоти" Даниэля Боярина в обновленной Библиотеке Еврейской общины Эстонии. Поздравим с днем рождения детский садик "Авив" и еще раз вспомним о "Яхаде", у нас в гостях человек года 5777 Роман Смушкин.

Ведущая передачи – Лина Туровская.