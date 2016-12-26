Группа “Мельница”: новый альбом. Плотное рок-звучание, сдобренные этническими мотивами мелодии и украшенные сказочной тематикой тексты на русском языке. ”Снежная Мельница" в 18:00.

В этом специальном выпуске передачи “Мельница”, которая обросла праздничным снегом, мы насладимся плотным рок звучанием, сдобренными этническими мотивами мелодиями и украшенными сказочной тематикой текстами на русском языке.

Один из самых известных фолк-рок коллективов России – группа "Мельница" – 15 октября 2016 года выпустила альбом "Химера", задуманный как продолжение предыдущей пластинки "Алхимия".

В последнем в этом году выпуске передачи прозвучат интервью с музыкантами и близкими коллективу людьми, любопытные факты и, конечно же, "Химера" – новый альбом группы "Мельница".

Автор и ведущий – Дмитрий Микрюков.