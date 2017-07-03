Белорусскому культурному обществу "Лёс" – 20 лет. О жизни белорусов в Эстонии. "Серебряная нить" в 14:05.

Сегодня мы поздравляем белорусское культурное общество "Лёс" с 20-летием. Председатель общества Татьяна Нижник, представители общества "Лёс" Ольга Чуприна и Анна Вишнёва расскажут о жизни белорусов в Эстонии, а также мы услышим стихи, песни ансамбля "Лянок" и узнаем про обычаи наступающего праздника Ивана Купалы.

Ведущая – Лина Туровская.