Об осенних и зимних праздниках чувашей, о древних традициях пивоварения и о том, как чувашам живется в Эстонии и в России. "Серебряная нить" в 17:05.

18 ноября в передаче "Серебряная нить" мы узнаем об осенних и зимних праздниках чувашей, о древних традициях пивоварения и о том, как чувашам живется в Эстонии и в России. В студии – председатель Общества чувашской культуры в Эстонии Галина Рыбалко и участники ансамбля "Кевер" (в переводе "бриллиант") из Санкт-Петербурга.

Ведущая – Лина Туровская.