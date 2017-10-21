День финно-угорских народов. О Международной научно-практической конференции "Шесталовские чтения" и путешествии в Ханты-Мансийск. "Серебряная нить" в 17:05.

21 октября в Эстонии отмечается День финно-угорских народов. В гостях у передачи – председатель эрзянского культурного общества "Сятко" Наталья Абросимова. Она расскажет о Международной научно-практической конференции "Шесталовские чтения", на которую съехались финно-угроведы из многих стран и о своем путешествии в Ханты-Мансийск.

Ведущая – Лина Туровская.