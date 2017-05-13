Презентация книги "Золотая Орда" в Оксфордском университете. "Серебряная нить" в 18:00.

В сегодняшней передаче мы расскажем о знаменательном событии – презентации книги "Золотая Орда" в Оксфордском университете.

В гостях – ведущая татарской передачи "Дуслык" на Радио 4 и член правления татарского культурного общества "Идель" Фавзия Хадиулина, председатель Татарского общества Нарвы и член правления Ассоциации татар Европы Марьям Малышева и Гульзалина Жахтунова, основатель Объединения татар Ида-Вирума.

Ведущая – Лина Туровская.