Праздник Рождества на далеком французском острове: личи, пламенное дерево и жаркое лето. “Рождество на острове Реюньон” в 14:05.

Если для нас сладкие мандарины, елочный аромат и снежная зима – это три обязательные составляющие рождественских и новогодних праздников, то для жителей затерянного в Индийском океане экзотического острова Реюньон – это с жемчужно-белой мякотью личи, пламенное дерево и жаркое лето.

Праздник Рождества на этом далеком французском острове представляет собой симбиоз креольских и французских традиций, блюд и музыки, с которыми вас и познакомит жительница острова Реюньон в нашей передаче.

Автор передачи – Юлия Лукашенкина.