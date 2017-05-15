Фрагменты беседы с композитором и симфонические произведения под управлением маэстро. Часть 4. "Роман Матсов – 100" в 21:05.

В четвертом выпуске серии передач, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося эстонского дирижера Романа Матсова, прозвучит очередной фрагмент беседы Владимира Тинта с маэстро, в котором дирижер делится своими мыслями о романтизме, о типах исполнителей, о музыке Баха. Под управлением Матсова прозвучат фрагменты произведений И. Брамса, А. Лембы и И. С. Баха.

Автор – Ирина Свенссон.