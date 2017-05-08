Фрагменты беседы с композитором и симфонические произведения под управлением маэстро. Часть 3. "Роман Матсов – 100" в 21:05.

В третьем выпуске передачи, посвященной выдающемуся эстонскому дирижеру Роману Матсову, речь пойдет об эстонской музыке. Прозвучат фрагменты интервью Владимира Тинта с маэстро, записанные в Таллине в 1999-2000 годы, а также произведений Артура Лембы (финал 5-й сифонии и фрагменты первых частей I и V фортепианных концертов в записях 50-х и 60-х годов ХХ века, сольные партии в концертах исполняет автор. Артур Лемба, дирижирует Роман Матсов).

Автор передачи – Ирина Свенссон.