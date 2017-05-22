Роман Матсов – 100

В заключительном выпуске серии передач, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося эстонского дирижера Романа Матсова, прозвучат фрагменты интервью Владимира Тинта с маэстро, записанные в Таллине в 1999-2000 годы и музыка Баха в исполнении оркестра Эстонского радио под управлением Матсова и эстонских солистов (в том числе супруги дирижера – скрипачки Асмик Матсов и дочери – певицы Натали Матсов-Эванс), в записях с юбилейных концертов маэстро, когда он отмечал 50-й, 60-й и 75-й дни рождения.

Автор – Ирина Свенссон.