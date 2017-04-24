Роман Матсов – 100

Во втором выпуске серии передач, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося эстонского дирижера Романа Матсова (эту знаменательную дату мы отмечаем 27 апреля 2017 года), мы послушаем продолжение беседы с маэстро, в которой он размышляет о музыке XIX и XX, считая романтизм эпохой расцвета музыкального искусства, а ХХ век – временем его упадка. Также в выпуске прозвучат под управлением Матсова фрагменты "Зигфрид-идиллии" Вагнера и 8-й симфонии Шостаковича.

Автор передачи – Ирина Свенссон.