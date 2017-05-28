Отмечаем дни рождения исполнителей и слушаем хорошую музыку. "Рог изобилия" в 20:00.

Дни рождения : John Fogerty, Stevie Nicks (Fleetwood Mac), Klaus Meine (Scorpions).

40-летний юбилей сингла Sex Pistols "God Save The Queen", 30-летний юбилей Таллиннского Рок-клуба и фестиваля ROCK'n' BALL , помянем Chris Cornell.

Автор передачи – Анатолий Белов.

* "Рог Изобилия!" отдыхает до сентября. Вместо него – новая передача о русском роке "Скованные одной цепью!"