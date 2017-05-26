Балтийский мост

Балтийский мост

Тема пятой передачи - интеграция. Что упустили и чего достигли страны Балтии на пути сближения разных этнических групп, проживающий в наших странах? Эксперты: Эстония - Евгений Криштафович, директор Центра европейских инициатив. Литва - Татьяна Михнёва, директор Фонда русской культуры Литвы и председатель Координационного совета русских общественных организаций Литвы. Латвия - Александр Мирлин, член президентского совета по вопросам национальных меньшинств. В студии Радио 4 в Таллинне - Илья Бань. Из Риги - Константин Казаков. Из Вильнюса - Владимир Водо.