Разбор полетов
Эммануэль Макрон – новый президент Франции. Раскол во французском обществе. Непростая ситуация вокруг Брексита. “Разбор полетов” в 14:05.
Что помогло Эммануэлю Макрону стать новым президентом Франции и сможет ли он преодолеть раскол во французском обществе? Об этом, а также о непростой ситуации вокруг Брексита будем дискутировать с нашими экспертами: дипломатом Харри Тийдо и экспертом Института внешней политики Кармо Тюйром.
Ведущий – Артур Аукон.
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