Разбор полетов

Что помогло Эммануэлю Макрону стать новым президентом Франции и сможет ли он преодолеть раскол во французском обществе? Об этом, а также о непростой ситуации вокруг Брексита будем дискутировать с нашими экспертами: дипломатом Харри Тийдо и экспертом Института внешней политики Кармо Тюйром.

Ведущий – Артур Аукон.