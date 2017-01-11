Вмешательство России в предвыборный процесс в США. Новая администрация Трампа. Высылка американских дипломатов. “Разбор полетов” в 14:05.

Насколько серьезны обвинения американской разведки по поводу вмешательства России в предвыборный процесс? Почему Москва не пошла на высылку американских дипломатов, и окажется ли новая администрация Трампа в заложниках у Обамы?

Своим мнением по этим вопросам поделятся эксперт Института внешней политики Кармо Тюйр и дипломат Харри Тийдо.

Ведущий – Артур Аукон.