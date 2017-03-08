Разбор полетов

Пять вариантов развития Европейского союза после Брекзита: станет ли Европа многоскоростной, как предполагают первые лица содружества? И чего нам ждать от предвыборной гонки во Франции, сопряженной с многочисленными скандалами? Об этом будем размышлять с нашими постоянными гостями: экспертом Института внешней политики Кармо Тюйром и дипломатом Харри Тийдо.

Ведущий – Артур Аукон.