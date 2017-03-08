Разбор полетов
Варианты развития Европейского союза после Брекзита. Предвыборная гонка во Франции. "Разбор полетов" в 14:05.
Пять вариантов развития Европейского союза после Брекзита: станет ли Европа многоскоростной, как предполагают первые лица содружества? И чего нам ждать от предвыборной гонки во Франции, сопряженной с многочисленными скандалами? Об этом будем размышлять с нашими постоянными гостями: экспертом Института внешней политики Кармо Тюйром и дипломатом Харри Тийдо.
Ведущий – Артур Аукон.
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