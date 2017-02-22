Разбор полётов

Основное внимание журналистов, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, привлекло в том числе и заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что мы вступили в эру так называемого "пост-западного мира". Что такое "пост-западный" мир и каким может быть новый расклад сил на Европейском континенте? Об этом, а также о ситуации вокруг Украины будут размышлять наши постоянные эксперты – дипломат Харри Тийдо и эксперт Института внешней политики Кармо Тюйр.