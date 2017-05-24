Турне Трампа по странам Ближнего Востока. Дружба США с Саудовской Аравией и Израилем против Ирана. Связи Трампа с Россией. "Разбор полетов" в 14:05.

Первое зарубежное турне Трампа по странам Ближнего Востока. К чему приведет дружба США с Саудовской Аравией и Израилем против Ирана, и удастся ли американскому лидеру успешно пережить последние скандалы, связанные с расследованием его связей с Россией?

Об этом будем говорить с нашими экспертами: дипломатом Харри Тийдо и экспертом Института внешней политики Кармо Тюйром.

Ведущий – Артур Аукон.