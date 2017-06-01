РАДИО 4: ЛЕТО

Летняя сетка вещания: новая утренняя программа, новые летние передачи и рубрики, прямые трансляции, включения, жизнь столицы и регионов, много музыки и новостей.

Утро остается добрым, но звучит по-новому. "Великолепная четвёрка" – новая утренняя программа на Радио 4. Ведущие Илья Бань и Ирина Сацута, Варвара Сергеева и Александр Жемжуров каждый день будут вставать чуть раньше вас, чтобы сделать день интересным и понятным, полным событий и новостей. Звукорежиссеры позаботятся о музыке – именно той, которую хочется слушать утром и напевать днем.

По будням в нашем эфире – новый информационно-развлекательный радиожурнал "Несекретные материалы". Интересные факты из прошлого, настоящего и будущего. Практические советы юристов, врачей, садоводов и автолюбителей. Викторины, рассказы о книжных новинках, кинопремьерах, концертах и выставках. Ведущий – Андрей Созинов.

"Эстония в тарелке" – цикл летних передач о кулинарных особенностях регионов Эстонии. Узнаем, чем угощают в разных уголках нашей страны.

Новая передача о путешествиях "Чемодан" расширит горизонты. Возможно, яркие впечатления и неподдельные эмоции гостей передачи заставят вас упаковать чемодан и отправиться в свое собственное путешествие.

"Ищите женщину" – передача об успешных женщинах, живущих рядом с нами. Они знают, как управлять временем, понимают, чего хотят, и умеют быть счастливыми. Ведущие – Дина Прусакова и Екатерина Зонова.

с 1-го июня Радио 4 поменяет свой музыкальный облик – мы запускаем в эфир новую тщательно составленную музыкальную базу, которая будет ежедневно пополнятся. Появятся и новые музыкальные передачи:

"Восьмой день недели. Битлз: когда музыка становится легендой" – передача Артура Аукона, которая по будням приятно удивит вас на пути домой после работы; "Скованные одной цепью" – летний проект Анатолия Белова о русском роке, посвященный 30-летию Таллиннского рок-клуба; для влюбленных в 80-ые и 90-ые в "Ночном такси" Дмитрия Микрюкова будут играть примечательные композиции тех годов, будоражащие приятные воспоминания.

Музыкальная программа "Вам песня посвящается" летом будет выходить в эфир по выходным с 09:05 до 11:00. В воскресенье в радио-караоке Ирины Свенссон и Сергея Овченкова "Операция "Ы" появится возможность петь по телефону на всю страну.

На летний период в эфир Радио 4 с новыми выпусками вернется передача "По сезону", в которой Кира Эвве и Александр Хусаинов расскажут о том, как можно отдыхать в летней Эстонии. Какие-то передачи, напротив, уйдут в летний отпуск, для того чтобы с новыми силами вернуться в эфир в сентябре.

Прямые трансляции, запланированные на лето: Силламяэ – 60, XII Молодёжный праздник песни и танца, Viljandi Folk 2017 и Фестиваль мнений в Пайде. Мобильная студия Радио 4, возможно, окажется в непосредственной близости от вас – не стесняйтесь, мы будем рады новым знакомствам!

Убедиться во всем вы можете сами, настроив свой приемник на волну Радио 4 или воспользовавшись мобильным приложением. Наблюдайте за тем, что происходит в таллиннской студии на нашем сайте, слушайте подкасты передач, следите за информацией в Facebook и Instagram.

Встречайте лето вместе с Радио 4!