РАДИО 4 – ПЕРВАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЭСТОНИИ

Весенние рейтинги 2017: Радио 4 занимает первую позицию среди русскоязычных радиостанций Эстонии. По слушаемости в день среди всех эстонских радиостанций Радио 4 — на 4-м месте.

Согласно результатам исследования, весной 2017 года в среднем в неделю Радио 4 слушали 145 000 человек. Таким образом, Радио 4 занимает первую позицию среди русскоязычных радиостанций, представленных в Эстонии. По слушаемости в день среди всех радиостанций мы занимаем 4-е место — 96000 человек.

Мы благодарим вас, уважаемые радиослушатели, и надеемся, что летняя сетка вещания придется вам по вкусу.