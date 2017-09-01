РАДИО 4: ОСЕНЬ 2017

Осенняя сетка вещания: новый логотип, новые передачи и рубрики, программа "Подробности" – в новом формате, предвыборные дебаты, "Вечерний кефир", музыка и общение со слушателями.

4-го сентября Радио 4 переходит на осеннюю сетку вещания: изменения коснутся полуденного эфира, из отпуска вернутся хорошо знакомые передачи и появятся новые, в том числе и музыкальные, продолжит выходить в эфир "Вечерний кефир". В преддверии выборов в органы местного самоуправления на волнах Радио 4 пройдет серия предвыборных дебатов. Не меньше внимания будет уделено культуре. Значительно расширится музыкальное наполнение эфира. Еще одно немаловажное событие осени – обновленный логотип нашей радиостанции.

О некоторых нововведениях осеннего вещания:

"Революция. Конец эпохи" События первой половины 20 века. Граница двух исторических эпох. Вехи и люди, революция и большевистский переворот в России – в рассказах историка Владимира Сергеева. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.

Беседы с "редкими" людьми в авторской передаче Александра Лукьянова "На перекрестке": "С этими людьми просто так не встретишься – они или очень заняты или живут далеко. Остается надеяться на случай. Чаще всего это происходит почему-то на перекрестке, когда он/она – туда, а ты – в противоположную сторону. Тут важно не растеряться и поздороваться. Если ответят – знай, что шанс поговорить есть и его нужно использовать".

"Забытые вкусы" Киры Эвве – серия передач о старинных рецептах, уходящих профессиях и необычных увлечениях. О культуре, еде и стиле жизни.

"Этномикс" Выставки работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, ярмарки с национальной кухней и рукоделием, презентации книг, концерты этнической музыки и всевозможные мастер-классы. Ведущая Лина Туровская и ее гости расскажут о мероприятиях, которые организуют многочисленные национальные культурные общества.

В новом сезоне на Радио 4 будут звучать уникальные записи с джаз-фестивалей прошлых лет, записи живых концертов, которых вы больше нигде не услышите – только в программе Ирины Свенссон "Послушайте джаз".

"Музыка от..." Каждый субботний вечер один из сотрудников Радио 4 делится со слушателями подборкой своей любимой музыки.

С 4 сентября программа "Подробности" выходит в новом формате: в первом часе программы (с 11:05 до 12:00) ведущий выпуска будет вместе со специалистами разбирать главные социальные проблемы и обсуждать их с радиослушателями в прямом эфире. Основой для обсуждения станут в том числе и звонки, поступившие на наш автоответчик 6 98 89 51.

Второй час "Подробностей", с 12:10 до 13:00, практически полностью посвящен общественно-политическим темам и сфере экономики, с 13:05 вас ждут познавательные рубрики и новости культуры, а в 13:30 эфирная эстафета переходит Нарвской студии Радио 4, сотрудники которой будут предлагать слушателям получасовой выпуск "Подробностей из Нарвы".

В новой рубрике "Председательство в ЕС" будут освещаться события, происходящие в рамках председательства Эстонии в Совете Евросоюза. Теме информационного потока будет посвящена рубрика "Медиаграмотность", в которой мы будем отделять правду от вымысла, опровергая достоверность тех или иных источников информации.

21-го сентября – Ночь со Стивеном Кингом. В день рождения легендарного писателя в эфире Радио 4 вас ждет литературный марафон, состоящий из лучших произведений короля ужасов.

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