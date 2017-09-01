logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood
English
По-русски

РАДИО 4: ОСЕНЬ 2017

Cегодня 01.09.2017
Передача: Радио 4 рекомендует

Осенняя сетка вещания: новый логотип, новые передачи и рубрики, программа "Подробности" – в новом формате, предвыборные дебаты, "Вечерний кефир", музыка и общение со слушателями.

4-го сентября Радио 4 переходит на осеннюю сетку вещания: изменения коснутся полуденного эфира, из отпуска вернутся хорошо знакомые передачи и появятся новые, в том числе и музыкальные, продолжит выходить в эфир "Вечерний кефир". В преддверии выборов в органы местного самоуправления на волнах Радио 4 пройдет серия предвыборных дебатов. Не меньше внимания будет уделено культуре. Значительно расширится музыкальное наполнение эфира. Еще одно немаловажное событие осени – обновленный логотип нашей радиостанции.

О некоторых нововведениях осеннего вещания:

"Революция. Конец эпохи" События первой половины 20 века. Граница двух исторических эпох. Вехи и люди, революция и большевистский переворот в России – в рассказах историка Владимира Сергеева. Редактор передачи – Андрей Хусаинов.

Беседы с "редкими" людьми в авторской передаче Александра Лукьянова "На перекрестке": "С этими людьми просто так не встретишься – они или очень заняты или живут далеко. Остается надеяться на случай. Чаще всего это происходит почему-то на перекрестке, когда он/она – туда, а ты – в противоположную сторону. Тут важно не растеряться и поздороваться. Если ответят – знай, что шанс поговорить есть и его нужно использовать".

"Забытые вкусы" Киры Эвве – серия передач о старинных рецептах, уходящих профессиях и необычных увлечениях. О культуре, еде и стиле жизни.

"Этномикс" Выставки работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, ярмарки с национальной кухней и рукоделием, презентации книг, концерты этнической музыки и всевозможные мастер-классы. Ведущая Лина Туровская и ее гости расскажут о мероприятиях, которые организуют многочисленные национальные культурные общества.

В новом сезоне на Радио 4 будут звучать уникальные записи с джаз-фестивалей прошлых лет, записи живых концертов, которых вы больше нигде не услышите – только в программе Ирины Свенссон "Послушайте джаз".

"Музыка от..." Каждый субботний вечер один из сотрудников Радио 4 делится со слушателями подборкой своей любимой музыки.

С 4 сентября программа "Подробности" выходит в новом формате: в первом часе программы (с 11:05 до 12:00) ведущий выпуска будет вместе со специалистами разбирать главные социальные проблемы и обсуждать их с радиослушателями в прямом эфире. Основой для обсуждения станут в том числе и звонки, поступившие на наш автоответчик 6 98 89 51.

Второй час "Подробностей", с 12:10 до 13:00, практически полностью посвящен общественно-политическим темам и сфере экономики, с 13:05 вас ждут познавательные рубрики и новости культуры, а в 13:30 эфирная эстафета переходит Нарвской студии Радио 4, сотрудники которой будут предлагать слушателям получасовой выпуск "Подробностей из Нарвы".

В новой рубрике "Председательство в ЕС" будут освещаться события, происходящие в рамках председательства Эстонии в Совете Евросоюза. Теме информационного потока будет посвящена рубрика "Медиаграмотность", в которой мы будем отделять правду от вымысла, опровергая достоверность тех или иных источников информации.

21-го сентября – Ночь со Стивеном Кингом. В день рождения легендарного писателя в эфире Радио 4 вас ждет литературный марафон, состоящий из лучших произведений короля ужасов.

Настраивайте приемники на волну Радио 4 или воспользуйтесь мобильным приложением. Наблюдайте за тем, что происходит в таллиннской студии на нашем сайте, слушайте подкасты передач, следите за информацией в Facebook и Instagram.


Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

Другие материалы рубрики

Свежее