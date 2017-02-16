В студии – премьер-министр ЭР Юри Ратас

Какие вызовы в политике считает для себя важнейшими председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас? Насколько сложно проходили осенью коалиционные переговоры? Говорил ли он в интервью Радио Свобода о нулевом варианте гражданства? Какие приоритеты обозначило правительство на период председательства в Европейском Союзе с июля 2017 года? Как лидер центристов характеризует микроклимат в партии?

Ведущая – Ольга Шубин.