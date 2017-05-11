Все образование – на эстонском языке. Единовластие центристов в Таллинне. Будущее эстонской экономики. "В студии – премьер-министр ЭР Юри Ратас" в 14:05.

Бывший министр образования и науки Юрген Лиги и другие реформисты ратуют за то, чтобы все образование, включая детсады, было бы на эстонском языке. Как это соотносится с позицией Центристкой партии?

Лидер социал-демократов Евгений Осиновский заявил, что главная цель их партии на муниципальных выборах сломить единовластие центристов в Таллинне. Может ли идея противодействия центристам стать объединяющей эстонскую и русскую общины?

Рийгикогу обсудил вопрос особой государственной важности – будущее эстонской экономики. Каков стратегический план правительства? Как правительство будет вести себя в ситуации, когда некоторые самоуправления отказываются объединяться с теми, кого им навязывают?

На эти и другие вопросы ответит премьер-министр Эстонской Республики Юри Ратас.

Ведущая – Ольга Шубин.