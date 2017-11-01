Итоги выборов и формирование коалиций. Госбюджет будущего года. ВВП к 2020 году. Планы реконструкции Таллиннского горхолла. "В студии – премьер-министр ЭР Юри Ратас" в 14:05.

Итоги муниципальных выборов и формирование коалиций в разных городах. Рекордный госбюджет будущего года: приоритеты. С каким ВВП мы подойдем к 2020 году, когда завершится субсидирование из структурных фондов ЕС? Каковы планы реконструкции Таллиннского горхолла? На эти и другие вопросы отвечает председатель Центристской партии и глава правительства Юри Ратас.

Ведущая – Ольга Шубин.