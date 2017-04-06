Визит премьер-министра в Петербург. Скандал с отмыванием денег. Мошенничество торгующих инвасредствами фирм. "В студии – премьер-министр ЭР Юри ратас" в 14:05.

Отправится ли премьер-министр в Санкт-Петербург на 100-летие акций эстонцев в защиту автономии?

Скандал с отмыванием денег может привести к проблеме с долларовыми платежами. Все это отрицательно влияет на репутацию нашей финансовой системы. Какова роль правительства в расследовании этого скандала, в результате которого по международной мошеннической схеме через Эстонию было "отмыто" почти 2 миллиарда долларов?

Больничная касса – медицинские средства и медоборудование: мошенничество торгующих инвасредствами фирм. Кто и какое понесет наказание?

Ведущая – Ольга Шубин. Повтор передачи – в 20:00.