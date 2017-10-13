Предвыборная студия.

Как сделать жизнь в Таллинне лучше? В канун муниципальных выборов свои ответы на этот вопрос предлагают более 1400 кандидатов от 7 партий и 6 избирательных союзов. Радио 4 проводит серию предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил. В третьей передаче участвуют представители Социал-демократической партии (Андрей Хвостов), Партии реформ (Денис Бородич), избирательного союза "Движение за выживание Эстонии" (Надежда Андреева) и Объединённой левой партии (Владимир Дроздов). Ведущий – Ильдар Низаметдинов.