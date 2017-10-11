Предвыборная студия.

11-го октября в Нарвской студии соберутся представители 3-х партий и 3-х избирательных союзов. Это будут первые номера списков. Союз "Наша Нарва" – Катри Райк, партия Союз Отечества и Республика – Валентина Гурова, Партия реформ – Игорь Сумарок, Центристская партия – Михаил Стальнухин, союз "Патриот" – Станислав Максимов и избирательный союз Э. Сависаара – Елена Вальме. Тема дебатов: гражданская активность нарвитян – что делать? Представители конкурирующих политических сил должны оценить уровень гражданской позиции горожан, привести примеры активности или отсутствия таковой и сказать, каким образом кандидаты будут строить диалог с населением, став депутатами. Планируется прямой эфир со слушателями. Ведущие дебатов – Галина Шустрова и Михаил Комашко.