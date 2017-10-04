Участвуют представители Союза Исамаа и RES PUBLICA (Свен Сестер), избирательного союза "MEIE Tallinn" (Мария Кальюсте), Центристской партии (Андрей Новиков) и избирательного союза "Vaba Tallinna Kodanik" (Сергей Метлев). "Предвыборная студия" в 14:05.

Как сделать жизнь в Таллинне лучше? В канун муниципальных выборов свои ответы на этот вопрос предлагают более 1500 кандидатов от 7 партий и 6 избирательных союзов.

В эту среду, 4 октября, Радио 4 начинает серию предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил.

В первой передаче участвуют представители Союза Исамаа и RES PUBLICA (Свен Сестер), избирательного союза "MEIE Tallinn" (Мария Кальюсте ), Центристской партии (Андрей Новиков) и избирательного союза "Vaba Tallinna Kodanik" (Сергей Метлев).

*Вторая предвыборная передача с участием столичных кандидатов выйдет в эфир 6 октября, третья — 13 октября.

Ведущий – Ильдар Низаметдинов.