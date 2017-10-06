Участвуют представители Консервативной народной партии (Керсти Крахт), "Избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" (Леонид Цингиссер), партии "Зелёные Эстонии" (Олев-Андрес Тинн) и избирательного союза "Город-метро" (Евген Цыбуленко). "Предвыборная студия" в 14:05.

Как сделать жизнь в Таллинне лучше? В канун муниципальных выборов свои ответы на этот вопрос предлагают более 1500 кандидатов от 7 партий и 6 избирательных союзов.

В эти дни Радио 4 проводит серию предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил.

Во второй передаче участвуют представители Консервативной народной партии (Керсти Крахт), "Избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" (Леонид Цингиссер), партии "Зелёные Эстонии" (Олев-Андрес Тинн) и избирательного союза "Город-метро" (Евген Цыбуленко).

Ведущий – Ильдар Низаметдинов.

*Первая предвыборная передача с участием столичных кандидатов состоялась 4 октября, третья — выйдет в эфир 13 октября.