Участвуют представители Социал-демократической партии (Андрей Хвостов), Партии реформ (Денис Бородич), избирательного союза "Движение за выживание Эстонии" (Надежда Андреева) и Объединённой левой партии (Владимир Дроздов). "Предвыборная студия" в 14:05.

Как сделать жизнь в Таллинне лучше? В канун муниципальных выборов свои ответы на этот вопрос предлагают более 1400 кандидатов от 7 партий и 6 избирательных союзов.

Радио 4 проводит серию предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил.

В третьей передаче участвуют представители Социал-демократической партии (Андрей Хвостов), Партии реформ (Денис Бородич), избирательного союза "Движение за выживание Эстонии" (Надежда Андреева) и Объединённой левой партии (Владимир Дроздов).

Первые две предвыборные передачи с участием столичных кандидатов вышли в эфир 4 и 6 октября.

Ведущий – Ильдар Низаметдинов.