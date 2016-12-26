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Фото: Andrei Hussainov

Рождественская программа на Радио 4

Cегодня 26.12.2016
Рубрика: Raadio 4

Праздничная программа 26 декабря: то, что вы еще никогда не слышали.

10:05 Темнеет кровля декабря Музыкальная передача, в которой прозвучат завораживающие баллады в исполнении Наталии О'Шей.

11:05 Рождественская щука В Эстонии на Рождество принято есть много жирной пищи – такой, как свинина. Но есть альтернатива – рыба, которую желательно есть не только на праздники.

12:05 Это интересно, господа! Алексей Туровский рассказывает о совершенно особенных существах – это рождественские звери, но все вы знаете их "в лицо".

14:05 500 лет Реформации Мы вступаем в год, когда с момента начала важнейшего процесса в истории христианской церкви исполнится полтысячелетия.

15:05 Мозг Научно-популярная передача о самой загадочной субстанции, благодаря которой человек стал разумным и приобрел огромную власть над миром.

18:00 Снежная мельница Популярная передача Дмитрия Микрюкова в привычное для её многочисленных поклонников время, но в рождественской аранжировке.

19:15 Источник вдохновения Ирина Свенссон принимает в рождественской студии Радио 4 композитора и гитариста Роберта Юрьендаля, в музыке которого можно ощутить дыхание Вечности.

20:00 Закуска под Пуччини У эстонцев есть расхожая фраза – "что ты ешь, что такой умный?". Музыковед Ирина Пярг рассказывает о том, чем питались великие композиторы.

Ведущий дня – Иван Макаров. Радио 4 желает всем хороших праздников!

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